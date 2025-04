OM : C'est terminé, le gouvernement Macron va prendre une décision radicale ?

La rédaction

La crise à l'OM prend une nouvelle tournure. En plus des tensions internes entre Roberto De Zerbi et le vestiaire, les groupes de supporters marseillais sont désormais sous pression. Selon La Provence, plusieurs d’entre eux seraient surveillés par le gouvernement, avec une menace de dissolution qui pèse particulièrement sur la Légion X, un groupe ultras du Paris FC.

Rien ne va plus à l’OM. En plus des mauvais résultats récents et des révélations de L’Équipe sur les tensions entre Roberto De Zerbi et le vestiaire marseillais, la crise olympienne se poursuit également en tribunes. Régulièrement sanctionnés en raison de débordements ou de l’utilisation d’engins pyrotechniques, les groupes de supporters de l’OM sont désormais sous pression.

Plusieurs groupes visés par Bruno Retailleau

D’après les dernières informations de La Provence, plusieurs groupes de supporters de l’OM seraient surveillés par le gouvernement d’Emmanuel Macron, plus précisément par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Bien que les noms de ces groupes n’aient pas encore été révélés, ces derniers seraient sous la menace d’une dissolution par le ministre.

La Légion X fait l’objet d’une demande de dissolution

Le ministre de l’Intérieur semble particulièrement vigilant quant aux débordements dans les stades de football. Tandis que les groupes de supporters de l’ASSE, les Green Angels et les Magic Fans, ont échappé à la suspension, le groupe ultra de la Légion X (Paris FC) fait, lui, l’objet d’une demande de dissolution de la part de Bruno Retailleau.