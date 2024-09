Équipe de France : Le secret de Deschamps enfin dévoilé ?

Thomas Bourseau

Douze ans après avoir vu la Fédération française de football lui offrir la position de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps est toujours en poste. Ce qui fait grincer des dents chez certains, mais pas aux yeux de Mamadou Sakho. L’ex-joueur des Bleus et du PSG a rendu hommage à Deschamps.

Didier Deschamps et l’équipe de France sont aujourd’hui indissociables. Et pour cause, il est le capitaine à avoir offert la première Coupe du monde au football français avant d’enchaîner avec un deuxième Euro en 2000, seize ans après que Michel Platini ait soulevé ce trophée en 1984.

Deschamps contesté ?

Et depuis 2012, Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France. En six compétitions majeures disputées sur le banc de touche des Bleus, Deschamps a raflé un second titre mondial tout en atteignant deux finales (Euro 2016 et Coupe du monde 2022). Malgré les critiques de certains observateurs comme Daniel Riolo ou encore Jérôme Rothen qui réclament du changement et la nomination de Zinedine Zidane, Deschamps est sous contrat avec la FFF jusqu’à l’été 2026.

«C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, qui a une manière de manager qui est propre à lui»

Passé sous les ordres de Didier Deschamps en équipe de France, Mamadou Sakho a dévoilé la formule magique du sélectionneur des Bleus à Canal+ Afrique. « Tous les coachs que j’ai eu m’ont énormément appris, que ce soit dans le positif ou le négatif. J’apprends de tout le monde, et c’est vrai qu’avec le coach (Didier) Deschamps, on a eu des rapports très cool. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, qui a une manière de manager qui est propre à lui. On voit bien que ça fonctionne avec la cohésion de groupe qu’il arrive à créer dans une équipe. Je trouve que c’est une qualité exceptionnelle qu’il a ».