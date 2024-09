Griezmann : «On savait», l'annonce étonnante de la FFF

Arnaud De Kanel

Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est terminé. Dans la matinée, le joueur de l'Atlético de Madrid a publié un message sur les réseaux sociaux pour annoncer sa décision. Un choix qui a surpris tout le monde, mais pas totalement Philippe Diallo, le président de la FFF, qui a révélé l'existence d'une réflexion depuis la fin de l'Euro.

Troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, Antoine Griezmann a annoncé ce lundi mettre un terme à sa carrière internationale. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe puisque le secret était bien gardé, et pour cause, seules deux personnes étaient au courant. Présent en conférence de presse ce midi, Philippe Diallo évoque quant à lui «une demi-surprise».

«C'est l'un des piliers de l'histoire de l'équipe de France»

« On savait qu'il y avait une réflexion en cours depuis l'Euro. C'est une demi-surprise. C'est l'occasion de lui rendre un immense hommage. C'est l'un des piliers de l'histoire de l'équipe de France. Il possède un palmarès extraordinaire. C'est un amoureux du jeu, du football de l'équipe de France », a confié le président de la FFF dans des propos rapportés par L'Equipe, avant de poursuivre.

«Nous garderons en mémoire ce formidable joueur»

« Il a été d'une fidélité et d'une loyauté extraordinaires. La Fédération lui doit une formidable reconnaissance. Nous garderons en mémoire ce formidable joueur. Il a la reconnaissance de la Fédération et de ses pairs », a ajouté Philippe Diallo.