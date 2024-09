Équipe de France : Griezmann arrête, la raison dévoilée

Jean de Teyssière

Tremblement de terre en équipe de France : Antoine Griezmann tire sa révérence. Le vice-capitaine des Bleus a annoncé sa retraite internationale ce lundi et part en ayant laissé des souvenirs impérissables aux supporters tricolores. Si « Grizou » arrête, c’est notamment car il serait usé physiquement et parce que la Coupe du monde 2026 est encore trop loin pour lui.

L’équipe de France perd son meilleur joueur depuis dix ans. Antoine Griezmann arrête sa carrière en Bleu et ne sera donc pas de la partie pour les deux matchs à venir de la Ligue des Nations, face à Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains.

Deschamps choqué par la retraite de Griezmann

La nouvelle de la retraite internationale d’Antoine Griezmann a provoqué une énorme déflagration dans le football français. Ce message, publié sur X ce lundi matin était totalement inattendu et a pris de court Didier Deschamps et son staff qui, selon le journaliste du Figaro Baptiste Desprez, ont vécu cette annonce comme un tremblement de terre.

La Coupe du monde 2026 trop lointaine

Le journaliste en dit plus sur les raisons de cette annonce. Antoine Griezmann serait dans un premier temps usé physiquement. Il faut dire que depuis 10 ans, le natif de Mâcon joue en moyenne 62 matchs par saison. De plus, l’objectif Coupe du monde 2026, qui se déroulera entre autre dans un pays qu’il aime tant, les États-Unis, est trop loin pour lui.