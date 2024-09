Équipe de France : Griezmann lâche une bombe, Deschamps n'en revient pas

Jean de Teyssière

Antoine Griezmann vient de lâcher une annonce qui a dû faire frissonner de nombreux fans français. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale. Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a vécu cette annonce comme un coup de tonnerre.

Depuis 2014, Antoine Griezmann portait fièrement le maillot bleu. On se souvient de ses larmes après la défaite en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 face à l’Allemagne (0-1), de sa joie après la victoire en finale de la Coupe du monde en 2018, de son sourire et sa bonne humeur communicative lors de chaque rassemblement. Mais c’est désormais fini, car Grizou a décidé de prendre sa retraite internationale.

Griezmann et les Bleus, c’est fini

Sur son compte X, Antoine Griezmann a fait une annonce inattendue : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier. J'ai eu la chance de vivre ces moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. »

Deschamps choqué

Selon le journaliste du Figaro, Baptiste Desprez, Didier Deschamps et son staff auraient vécu cette nouvelle comme un coup de tonnerre. Après dix ans de vie commune, c’est désormais la fin de l’aventure entre Deschamps et son vice-capitaine.