Griezmann : Une légende de l'équipe de France fait ses adieux !

Personne ne l'avait vu venir, mais ce lundi, Antoine Griezmann a lâché une véritable bombe annonçant sur ses réseaux sociaux sa retraite internationale. On ne reverra donc plus le joueur de 33 ans sous le maillot de l'équipe de France. La fin d'une aventure pour une véritable légende des Bleus avec d'énormes statistiques.

Alors que l'équipe de France va affronter Israël le 10 octobre puis la Belgique le 14 octobre, cela se fera sans Antoine Griezmann. Si le joueur de l'Atlético de Madrid n'est pas blessé, il a tout simplement décidé de prendre sa retraite internationale. Ce lundi, Griezmann a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de son aventure avec l'équipe de France : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier ».

Meilleur passeur de l'histoire des Bleus

C'est en mars 2014 qu'Antoine Griezmann avait effectué ses grands débuts avec l'équipe de France. 10 ans plus tard, le joueur de l'Atlético de Madrid est devenu une véritable légende de la sélection nationale avec qui il a bien évidemment remporté la Coupe du monde 2018 ainsi que la Ligue des Nations en 2021. Mais voilà que ses statistiques parlent pour lui. En 137 sélections, le 3ème total le plus élevé, Griezmann est notamment devenu le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France (40 passes décisives), mais aussi celui qui a joué le plus de matchs consécutifs avec les Bleus (84).

44 buts en 137 sélections

Mais ce n'est pas tout pour Antoine Griezmann. En effet, en 137 sélections avec l'équipe de France, le désormais ex-numéro 7 des Bleus a trouvé le chemin des filets à 44 reprises. De quoi faire de lui le 4ème meilleur buteur de l'histoire derrière Olivier Giroud, Thierry Henry et Kylian Mbappé. A cela, on peut également ajouter ses 91 victoires sous les ordres de Didier Deschamps, soit le 2ème total pour un joueur de l'équipe de France. En ce lundi 30 septembre, c'est donc une page de l'histoire qui se tourne avec cette retraite internationale d'Antoine Griezmann.