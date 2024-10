Mbappé - Real Madrid : Un pacte conclu avec Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il devait dans un premier temps être absent pour une durée de trois semaines, Kylian Mbappé a finalement été convoqué dans le groupe du Real Madrid pour affronter le LOSC mercredi soir. Didier Deschamps pourrait donc l’appeler lors du prochain rassemblement de l’équipe de France, mais la Casa Blanca de son côté préférerait qu’il soit préservé.

Après l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, une autre surprise venue d’Espagne est intervenue ce lundi. Victime d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche le 24 septembre dernier, Kylian Mbappé devait être indisponible pendant trois semaines, mais le Real Madrid a finalement annoncé qu’il serait dans le groupe qui se rendra sur la pelouse du LOSC mercredi soir, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions.

Equipe de France : Antoine Griezmann répond à Mbappé ! https://t.co/Kib3ndc678 pic.twitter.com/0Gouq605ku — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Mbappé ne voulait pas rater son retour en France

Kylian Mbappé « s’est très bien remis de sa blessure » et « a de bonnes sensations », a expliqué le Real Madrid, comme indiqué par L'Équipe. Le staff médical madrilène le considère d’ailleurs comme un joueur « spécial physiquement », mais il a surtout insisté pour être dans le groupe convoqué contre le LOSC. En effet, l’attaquant âgé de 25 ans ne voulait pas rater son retour en France sous le maillot de sa nouvelle équipe, d’autant plus contre le club de son frère, qui sera en revanche forfait et absent entre deux et trois mois.

Un deal entre le Real Madrid et Deschamps ?

Si tout se passe comme prévu et que Kylian Mbappé reprend la compétition, ce dernier pourrait donc être à la disposition de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Comme indiqué par L’Équipe, le Real Madrid ne peut dans tous les cas pas s’y opposer, mais préférerait que le capitaine des Bleus soit préservé, ou du moins qu'il ne dispute pas l’intégralité des deux matchs, comme cela était déjà le cas lors de la dernière trêve internationale. La Casa Blanca pourrait donc trouver un arrangement en ce sens avec Didier Deschamps et son staff.