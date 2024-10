Mercato : Clash au PSG, Luis Enrique veut larguer une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a pris une décision radicale avec Ousmane Dembélé. Le coach du PSG va se passer des services de l'ailier français pour la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal ce mardi soir. Les deux hommes auraient un échange musclé après le match face à Rennes vendredi soir. Selon Daniel Riolo, ce n'est pas une première.

Luis Enrique a décidé d’écarter Ousmane Dembélé pour la rencontre de C1 face à Arsenal. Des raisons disciplinaires ont été évoquées par les médias. Selon Daniel Riolo, ce n’est pas vraiment une surprise puisque le coach du PSG avait tenté de le vendre l’année dernière.

« Luis Enrique n’est pas fan de Dembélé »

« L’année dernière, les plus fidèles auditeurs de l’After se souviendront que j’avais dit que Luis Enrique n’était pas fan de Dembélé et s’il y avait un moyen de le faire partir, mais c’est difficile faut il encore que ce soit possible, ça n’est pas un joueur type Luis Enrique et ça ne le sera jamais » a confié le chroniqueur.

Riolo évoque un malaise entre les deux hommes

Selon Riolo, il suffit d’observer l’attitude de Luis Enrique pour se rendre compte du malaise. « Regardez le body langage, quand Dembélé rate quelque chose, regardez la tronche de Luis Enrique. Ce n’est pas la tronche d’un entraîneur qui applaudit ou encourage, mais qui est désolé, navré, soulé par ce genre de raté » a-t-il lâché sur RMC.