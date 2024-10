PSG : «Il vous pompe l’énergie», il balance sur Luis Enrique

Axel Cornic

Le récent documentaire concernant Luis Enrique fait énormément de bruit, en Espagne comme en France. On découvre plusieurs facettes du coach du Paris Saint-Germain en trois actes, dont le premier a été diffusé ce lundi soir sur Movistar Plus+ et a déjà suscité des vives réactions.

On n’a pas fini de parler de Luis Enrique. A partir de ce 30 septembre et pendant trois semaines, la vie de l’entraîneur du PSG sera scruté de long et en large, avec un documentaire diffusé sur la chaîne espagnole Movistar Plus+. Et certains extraits ont déjà fuité, entraînant évidemment des réactions plus ou moins importantes.

« Nous avons passé un très bon moment et nous avons eue une très bonne relation avec lui, mais… »

Invité de Relevo, le réalisateur de ce documentaire sur Luis Enrique a livré ses impressions après un tournage qui ne semble pas avoir été un long fleuve tranquille. « La vérité est que c'était épuisant. Nous avons passé un très bon moment et nous avons eue une très bonne relation avec lui, mais c'est une personne tellement énergique que lorsque vous êtes avec lui, il vous pompe l’énergie » a expliqué Marc Guillén.

« Il arrive un moment de la journée où il manque aussi d'énergie, je veux dire, il est humain »

« Vous sortez du tournage épuisé, parce qu'il vous dit des choses tout le temps, même s'il arrive un moment de la journée où il manque aussi d'énergie, je veux dire, il est humain » a confié Guillén, au sujet de Luis Enrique. « Mais c'est comme ça, dès qu'il se lève le matin, il a beaucoup d'énergie, il parle, vous explique les choses encore et encore et toujours avec la même passion ». Les prochains épisodes de ce documentaire seront diffusés le 7, puis le 14 octobre prochain.