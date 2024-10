Luis Enrique adulé, le PSG a trouvé la perle rare ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique a apporté sa touche au PSG. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, tous ses préceptes sont très clairs. Et ce n’est pas son homologue d’Arsenal Mikel Arteta qui dira le contraire. Selon le technicien espagnol, le coach du Paris Saint-Germain est d’ailleurs un exemple à suivre.

Le 5 juillet 2023, une année seulement après l’intronisation de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG, Luis Enrique succédait à l’entraîneur français. Le dernier vainqueur de la Ligue des champions sur le banc de touche du FC Barcelone en 2014/2015 est réputé pour son style de jeu porté vers l’avant et sa touche collective. En l’espace d’un an, ses préceptes de jeu sont déjà bien visibles au Paris Saint-Germain.

«L'esprit, l'énergie qu'ils ont, il a une puissance incroyable dans tous les clubs où il est passé»

Ce mardi soir, dans le cadre de la 2ème journée de saison régulière de Ligue des champions, le PSG affrontera Arsenal à l’Emirates Stadium. De quoi permettre à son adversaire du moment, à savoir l’entraîneur Mikel Arteta, d’évoquer tout le bien qu’il pense que son compatriote espagnol Luis Enrique. « Un sourire sur mon visage ! Je l'admire énormément. C'est une personnalité incroyable, un grand caractère, une grande énergie, un grand soutien pour les jeunes joueurs. Ce que j'aime chez lui, c'est que partout où il est passé, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, ses empreintes digitales sont omniprésentes. On sent que c'est son équipe, à la façon dont ses joueurs se comportent, à leur volonté d'attaquer et de dominer les matches. L'esprit, l'énergie qu'ils ont, il a une puissance incroyable dans tous les clubs où il est passé, avec l'équipe nationale d'Espagne. Et puis son approche de la vie, de sa profession - c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder et j'ai appris beaucoup de choses à son contact ».

Mikel Arteta admiratif du management de Luis Enrique

Au cours de son passage en conférence de presse ce lundi, Mikel Arteta s’est dit admiratif de la dévotion que Luis Enrique parvient à semer chez les joueurs sous sa direction. « J'admire son honnêteté. Il est direct, il vous regarde dans les yeux et vous dit ce qu'il pense. En fin de compte, les joueurs apprécient cela. Ils peuvent l'apprécier plus ou moins, selon la façon dont cela se passe, mais j'ai reçu deux ou trois joueurs qui étaient avec lui en équipe nationale et ils m'ont toujours dit la même chose. Ils apprécient tous de jouer sous ses ordres. Quand quelqu'un peut vous faire ressentir cela dans cette profession, c'est une grande qualité à avoir ». Le PSG a donc tiré le pactole avec Luis Enrique, reste à savoir s’il poursuivra à Paris outre l’expiration de son contrat actuel le 30 juin prochain.