Luis Enrique - PSG : Il annonce du lourd pour Mbappé !

Axel Cornic

Ce lundi, Movistar Plus+ a diffusé le premier épisode du documentaire « Vous n’en avez aucune putain d’idée », qui retrace la vie de Luis Enrique. Au menu des nombreuses révélations sur son expérience au Paris Saint-Germain, mais également sur sa cohabitation d’une saison avec Kylian Mbappé, parti ensuite au Real Madrid.

S’il ne fait pas l’unanimité, Luis Enrique reste un personnage assez intéressant, tant pour sa carrière de joueur comme pour celle d’entraîneur. Ce n’est pas pour rien si le tout récent documentaire sorti sur la télévision espagnole concernant le coach du PSG fait énormément réagir.

PSG : «Il vous pompe l’énergie», il balance sur Luis Enrique https://t.co/DuuKQdtnJP pic.twitter.com/VJDO9E4LQz — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

« Je suppose que la chose la plus frappante du documentaire sera la relation avec Mbappé »

Invité de Relevo, le réalisateur de ce documentaire sur Luis Enrique a assuré qu’il ne faudra pas rater la partie concernant Kylian Mbappé. « Je suppose que la chose la plus frappante du documentaire sera la relation avec Mbappé, la façon dont il le traite et la relation qu'ils entretiennent, et la façon dont il gère le vestiaire dans ce sens. Et sa façon d'être, qui est très authentique avec le thème de la santé par exemple, il vit obsédé, il prend grand soin de lui » a expliqué Marc Guillén, dont le premier épisode du documentaire a été diffusé ce lundi.

« Il aime le thème de la santé, prendre soin de lui et il aime essayer des choses »

« Les gens dans le documentaire vont même penser qu'il fait des choses folles, il parle de jeûne, de marcher pieds nus sur l'herbe » a poursuivi Guillén, au sujet du coach du PSG. « Ce sont des choses qu’il faisait déjà, certaines lorsqu’il était joueur. Il est allé à la salle de sport, a lu des livres à ce sujet, il aime le thème de la santé, prendre soin de lui et il aime essayer des choses. Et cela se voit aussi. En ce sens, il a tout laissé être enregistré et n’a mis aucun filtre sur quoi que ce soit ». A noter que les prochains épisodes de ce documentaire sur Luis Enrique seront diffusés le 7, puis le 14 octobre prochains.