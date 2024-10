PSG : Zaïre-Emery remplacé, il annonce son successeur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Éblouissant lors de la première moitié de la saison dernière dernière, Warren Zaïre-Emery est plus en difficulté depuis quelques mois. Son début de saison au PSG est loin d’être convaincant et le joueur formé à Paris peine désormais à confirmer sa montée en puissance. A tel point que pour Daniel Riolo, Fabian Ruiz doit le remplacer dans le cœur du jeu.

Propulsé titulaire indiscutable au PSG la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a également découvert les Bleus il y a un an. Le tout à seulement 17 ans. Une montée en puissance qu'il peine à digérer comme en témoigne son début de saison. Daniel Riolo estime même qu'il doit être relégué sur le banc.

Zaïre-Emery, Riolo s'inquiète

« Les six premiers mois étaient étincelants car on le découvrait, il était hyper actif au milieu, tout ce qu’il s’est passé autour de lui il a fallu le gérer, pour lui, autour de lui et en lui et c’est compliqué. Sa deuxième partie de saison a été nettement moins intéressante et là depuis le début de la saison je le trouve normal, sans plus. C’est un bon joueur, mais pas un excellent joueur », confie le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de dévoiler son plan pour remplacer Zaïre-Emery.

«Le milieu de terrain du PSG doit être Neves-Vitinha-Ruiz»

« Le milieu de terrain du PSG ne profite pas du talent de Warren Zaïre Emery. À condition que Fabian Ruiz soit mis dans les conditions pour être aussi bon qu’avec l’Espagne, le milieu de terrain du PSG doit être Neves-Vitinha-Ruiz, Zaïre-Emery doit être un joueur dans la rotation. À moins qu’il explose et qu’il prenne la place d’un des trois autres, mais je le trouve en retrait par rapport aux trois autres », ajoute Daniel Riolo.