Paris FC : Aulas envoie une pique… au PSG !

Par le passé, le PSG a peiné à faire de la place à ses pépites issues du centre de formation depuis le début du projet QSI lancé à l’été 2011. Avec le rachat du Paris FC par la famille Arnault (LVMH notamment) et sa collaboration avec Red Bull, le club parisien ne devrait pas faire les mêmes erreurs que le Paris Saint-Germain au niveau de la formation selon Jean-Michel Aulas.

Le Paris FC entre dans une nouvelle dimension et se veut à terme de toucher les étoiles. Comme c’est le cas dans les autres capitales des grands championnats européens, Paris pourrait rapidement avoir plusieurs clubs dans l’élite du football national. En effet, comme L’Équipe l’a révélé mercredi, la famille Arnault notamment à la tête de LVMH va devenir actionnaire majoritaire (55%) du Paris FC. Pierre Ferracci, président du PFC conservera jusqu’en 2027 30% des parts de l’actionnariat lors que le groupe Red Bull prendra 15% du gâteau.

«C’est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes du centre au niveau le plus haut»

Un équilibre déjà bien affiché et qui devrait permettre au Paris FC de bâtir un projet sportif clair et solide dans les années à venir du point de vue de Jean-Michel Aulas. Ex-président iconique de l’OL et actuel patron de la Ligue féminine du football professionnel, Aulas s’était bien renseigné sur le modèle de travail du groupe Red Bull auprès du regretté Gérard Houllier. « Gérard Houllier, qui y a travaillé pendant longtemps, m’a parlé de leur mode de fonctionnement sur la formation. C’est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes du centre au niveau le plus haut ».

«C’est ce qui était reproché au PSG notamment»

En interview pour Le Parisien, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de rappeler l’absence de chances en général pour les titis parisiens depuis le rachat du PSG par les propriétaires qataris en 2011. « L’intérêt est évident, en particulier pour le Paris FC, parce que c’est ce qui était reproché au PSG notamment ». Du point de vue d’Aulas, la collaboration entre Red Bull et la famille Arnault pourrait faire des étincelles. « Red Bull, ce sont des gens très bien, qui ont la rigueur allemande-autrichienne, et qui n’hésitent pas à investir des sommes conséquentes. L’alliance de la famille Arnault et de Red Bull, c’est formidable sur le papier. J’aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires ».