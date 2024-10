Le PSG veut quitter Paris, Hidalgo en remet une couche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a indiqué Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale veut désormais construire son propre stade. Depuis plusieurs années, le PSG ambitionne d’acheter le Parc des Princes, mais fait face au refus de la Ville de Paris. Une position qu’a une nouvelle fois affirmée Anne Hidalgo, elle qui veut faire « entendre raison » au Paris Saint-Germain.

Face au refus de la Ville de Paris de céder le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de jeter l’éponge. Comme il l’a fait savoir en février dernier, le président du PSG veut désormais quitter le stade historique du club de la capitale et créer sa propre enceinte.

« Il faut faire entendre raison au PSG »

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. Ce jeudi, Anne Hidalgo a une nouvelle fois exprimé son refus de vendre le Parc des Princes au PSG.

« Pas question de vendre le Parc au PSG »

« Il n'y a pas 36 000 hypothèses, il faut faire entendre raison au PSG, la seule voie possible c'est le bail emphytéotique. Pas question de vendre le Parc au PSG », a confié Anne Hidalgo, dans des propos relayés par le journaliste de France Info Julien Froment.