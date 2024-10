«Catastrophique», Riolo se paye un buteur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé à la pointe de l'attaque face à Israël ce jeudi soir, Randal Kolo Muani s'est montré, une nouvelle fois, décevant, même s'il s'est illustré en première période en délivrant une passe décisive pour Eduardo Camavinga. Au moment de débriefer cette rencontre, Daniel Riolo n'a pas manqué de s'en prendre à l'attaquant du PSG.

C’est en observant l’absence d’une personne que l’on se rend compte de son importance. Parfois décrié, Olivier Giroud a laissé un grand vide en équipe de France. Malgré ses lacunes techniques, l’attaquant était l’un des premiers noms cochés par Didier Deschamps. Et le joueur lui rendait parfaitement cette confiance en enchaînant les buts en sélection. Après le dernier Euro, Giroud a décidé de passer le flambeau à la nouvelle génération, et notamment à Randal Kolo Muani. L’attaquant n’est pas arrivé dans les meilleures dispositions en raison de ses déboires au PSG. La rencontre face à Israël a confirmé ses difficultés actuelles.

Mbappé : France 98 dévoile le principal problème https://t.co/Lz4P3Il8ec pic.twitter.com/MIkOK8sul6 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« C’est catastrophique »

Sur le papier, Kolo Muani se montre décisif. Passeur décisif pour Eduardo Camavinga sur le premier but tricolore face à Israël, il est impliqué sur 6 buts lors de ses 7 dernières titularisations avec les Bleus. La suite a été plus laborieuse pour Kolo Muani, qui n’a pas échappé aux critiques de Daniel Riolo. « Franchement Kolo Muani c’est catastrophique. Au final, je me demande s’il n’y a pas un énorme malentendu avec Kolo Muani. C’est l’invité surprise, il ne devrait pas être en Bleus » a-t-il déclaré.

Riolo réclame son départ

Le chroniqueur va plus loin en annonçant que Kolo Muani n’a pas le niveau pour évoluer au PSG. « Il ne devrait pas être au PSG. En fait, il devrait être dans un club en Allemagne tranquille à enfiler les buts. Ce n’est pas un 9 de très haut niveau, c’est un joueur de Francfort, au mieux de Monchengladbach » a confié Riolo durant l’After Foot.