Grande première, le remplaçant de Mbappé se lâche

Pour sa première en tant que capitaine de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni a rendu une copie correcte. Mis à part quelques pertes de balle en début de rencontre, le milieu de terrain s'est montré très actif face à Israël en Ligue des Nations (1-4). Au coup de sifflet final, le milieu de terrain du Real Madrid est revenu sur ce nouveau rôle et a évoqué sa fierté.

Kylian Mbappé absent, c’est Aurélien Tchouaméni qui a hérité du brassard. Le milieu de terrain est devenu le 132ème capitaine de l’équipe de France. Et pour sa grande première, le joueur a mené son groupe vers la victoire face à Israël lors de la troisième journée de Ligue des Nations (1-4).

Tchouaméni savoure après sa grande première

Une promotion qui pourrait bien rester sans lendemain puisqu’un nouveau capitaine pourrait être désigné pour le match face à la Belgique lundi soir. Mais pour l’instant, Tchouaméni savoure. Après le coup de sifflet final, il a évoqué sa fierté.

« Le brassard ? Ça fait un peu bizarre »

« J'ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard, avec tous les frères. On avait envie de bien faire, ça s'est vu sur le terrain. On a été efficaces. On a fait les efforts tous ensemble, on avait des consignes sur le contre pressing. On l'a bien fait. On voudra gagner le prochain match. On est restés solidaires, on a augmenté le curseur en 2e. Le brassard ? Ça fait un peu bizarre, j'ai beaucoup profité » a confié Tchouaméni au micro de TF1.