PSG : La magnifique promesse de Barcola !

L'équipe de France a assuré l'essentiel en Hongrie en venant à bout d'Israël. Longtemps menacé par l'État hébreu, les Bleus sont parvenus à enfoncer le clou en toute fin de rencontre grâce à des buts de Mattéo Guendouzi et de Bradley Barcola (1-4). Déjà buteur face à l'Italie en septembre dernier, le joueur du PSG en a profité pour rendre hommage à un jeune enfant malade.

L’équipe de France enchaîne. Après sa victoire face à la Belgique en septembre dernier, le groupe de Didier Deschamps a poursuivi sa bonne dynamique en venant à bout d’Israël ce jeudi soir. Ce match a été l’occasion pour Bradley Barcola de faire grossir sa feuille de statistiques. Déjà buteur face à l’Italie lors de la première journée de Ligue des Nations, le joueur du PSG a inscrit son deuxième but sous le maillot bleu.

Et de deux pour Barcola

Au micro de TF1, l’ailier a raconté son but. « Quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste-là et ça me réussit pour l’instant, donc je suis content » a déclaré Barcola.

Barcola rend un hommage spécial

Comme expliqué par RMC Sport, Barcola a profité de son but pour rendre hommage à un jeune enfant malade, Mathias, qui lui avait demandé de « faire un M » en guise de célébration. Chose promise, chose due. Le joueur s’est exécuté et a envoyé un message sur Instagram : « Pour toi Mathias ».