Randal Kolo Muani (25 ans) a déposé ses valises au PSG à l’été 2023 contre 90M€. Luis Enrique ne semble toutefois pas être convaincu par le profil de l’international français qui n’apparaît qu’occasionnellement dans son onze de départ. Une situation qui alarmerait Manchester United qui verrait en lui un joli transfert à 70M€.

Le PSG a vendu Neymar à l’été 2023 contre 90M€. Le Brésilien s’est envolé pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Le Paris Saint-Germain a fait le choix d’investir le même montant sur Randal Kolo Muani, six mois après ses deux entrées en jeu remarquées en demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc (2-0) et contre l’Argentine (3-3 puis 4-2 aux tirs au but).

Luis Enrique ne compte pas sur Randal Kolo Muani

Le natif de Bondy a alors rejoint son club de cœur en signant au PSG. Toutefois, sous Luis Enrique, l’international français ne jouit pas du tout d’une place de titulaire indiscutable. Bien au contraire. Quand bien même Gonçalo Ramos est blessé à la cheville depuis le 16 août et la victoire du PSG face au Havre (4-1), Randal Kolo Muani n’a pas hérité de la position d’avant-centre et doit se contenter de simples entrées en jeu. Pire, sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche dernier (1-1), l’attaquant tricolore a été remplacé à la mi-temps par Enrique.

Manchester United songe à un transfert à 70M€ pour Kolo Muani

De quoi relancer le feuilleton au sujet de son avenir. L’Équipe a révélé ces dernières heures que Randal Kolo Muani serait susceptible de sérieusement se poser la question concernant une nouvelle aventure loin du PSG. Et si c’était du côté de Manchester United ? A en croire CaughtOffside, Manchester United formulerait un intérêt concret pour l’ex-attaquant de l’Eintracht Francfort. Le projet des Red Devils serait d’attirer un avant-centre plus expérimenté que Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee. Manchester United valoriserait Kolo Muani à 70M€. Reste à savoir si cette opération verra le jour.