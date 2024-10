PSG : Son agent lâche une grande annonce pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré Nuno Mendes, le PSG pourrait recruter un nouvel arrière gauche dans les mois à venir. En ce sens, un nom est à nouveau revenu dans le viseur du club de la capitale : Theo Hernandez. L'international français est aujourd'hui au Milan AC et alors qu'une prolongation de contrat a aussi été évoqué, son agent a mis les choses au point.

Alors que le PSG peut déjà compter sur Lucas Hernandez, voilà qu'il pourrait être rejoint par son frère. A 27 ans, Theo Hernandez évolue aujourd'hui au Milan AC, où il est sous contrat jusqu'en 2026. Alors que la presse italienne a associé l'international français au PSG, une prolongation est aussi évoquée pour Theo Hernandez.

« Pas de négociations »

Agent de Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon a répondu à cette potentielle prolongation de contrat avec le Milan AC. Le représentant du Français a alors avoué pour TeleLombardia : « Il n'y a pas de négociations, nous n'avons parlé de rien depuis quatre mois. Le club m'a contacté, ils nous ont demandé si le joueur voulait rester et s'il était content à Milan. J'ai dit oui ».

« Aucune offre sur la table »

« Il est très attaché à la ville, très bien ancré dans le football italien. Il est heureux ici avec sa famille et son fils. Theo est à Milan depuis six ans et les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous n'avons aucune proposition sur la table, nous n'avons aucune offre du club », a poursuivi l'agent de Theo Hernandez.