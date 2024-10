L’annonce qui va faire jubiler le PSG !

Thomas Bourseau

Sans Kylian Mbappé, Bradley Barcola se doit entre autres de combler le vide laissé par la recrue phare du mercato estival du Real Madrid au PSG. Le meilleur buteur du championnat a avoué avoir énormément travailler un geste de finition qui porte à ce jour grandement ses fruits.

Le 10 mai dernier, Kylian Mbappé rendait officielle l’annonce tant redoutée par certains admirateurs du meilleur buteur de l’histoire du PSG (256) : son départ du club de la capitale. Trois semaines plus tard, le Real Madrid communiquait la signature du capitaine de l’équipe de France, laissant le Paris Saint-Germain bien embêté sans sa gâchette fétiche.

Bradley Barcola prend la relève

Toutefois, malgré les 44 buts inscrits lors de l’exercice précédent par Kylian Mbappé, les hauts représentants du Paris Saint-Germain ont pris la décision de ne pas lui chercher de remplaçant sur le marché des transferts. Résultat ? Bradley Barcola prend naturellement de plus en plus de responsabilités en attaque. Meilleur buteur de la saison de Ligue 1 avec 6 réalisations en 7 journées, Barcola travaille sa nouvelle arme offensive même pendant la trêve internationale.

«Je sais que quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but»

Comme en septembre, Bradley Barcola a trouvé le chemin des filets avec l’équipe de France jeudi soir face à Israël (4-1). La star du PSG a révélé avoir trouvé son geste signature. « Je sais que quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste-là et ça me réussit pour l’instant, donc je suis content ». Le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains.