Le PSG concerné par un scandale de transfert ?

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé a pris le FC Barcelone à contre-pied pendant le mercato estival de 2023 en rejoignant le PSG un an après sa prolongation de contrat. Pendant cette transaction, le club culé aurait reçu l’aide d’une agence qui réclamerait à présent son dû. L’affaire serait étudiée par un tribunal...

Le FC Barcelone voulait qu’Ousmane Dembélé reste. Xavi Hernandez qui était l’entraîneur à l’époque l’avait avoué en conférence de presse avant que son transfert au PSG à 50M€ soit bouclé. Par la suite, l’ex-capitaine du Barça Sergi Roberto avait partagé son incompréhension face à la décision de Dembélé de rejoindre le Paris Saint-Germain et ce, un an après avoir prolongé son contrat au sein du club culé.

Mercato - PSG : Riolo réclame un transfert de toute urgence ! https://t.co/F7vK5suL4s pic.twitter.com/ZMIWMgb72A — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Le Barça devrait 10M€ à un agent pour le transfert de Dembélé

Le PSG a donc levé la clause libératoire de 50M€ incluse dans l’ancien bail d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Cette semaine, les socios blaugrana ont reçu un document qui ne serait autre que le bilan financier de la saison 2023/2024 du club d’après The Athletic. Le média confie notamment que l’agence Scores Sports Management réclamerait 10M€ au FC Barcelone.

Barcelone conteste et finit au tribunal !

The Athletic en dit un petit peu plus sur le processus du transfert d’Ousmane Dembélé au PSG. Un agent de Scores Sports Management prétendrait avoir œuvré pour le bien de cette opération. 10M€ lui seraient alors dus, une somme non versée par le FC Barcelone. Le club blaugrana affirmerait avoir contesté cette action. L’affaire serait donc actuellement en cours de traitement devant un tribunal local. Reste à savoir quelle sera la décision de justice pour le transfert de Dembélé entre cet agent et le FC Barcelone.