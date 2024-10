Une star du PSG bluffée par... Inoxtag !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après l'Eleven All Stars, l'heure est à la revanche entres les influenceurs français et espagnols. Avant cette rencontre qui se tiendra ce samedi 12 octobre, la bande emmenée par Aminematue a eu notamment la chance de s'entraîner au Campus PSG aux côtés notamment de Marquinhos. Et Inoxtag en a bien profité...

Il y a quelques jours, le Campus PSG accueillait des joueurs inattendus pour une séance d'entraînement. En effet, ce sont Inoxtag, Michou, Aminematue ou encore Carlito qui ont foulé la pelouse du centre d'entraînemenet parisien, profitant notamment des conseils de Marquinhos et Senny Mayulu. De précieux conseils notamment pour Inoxtag.

Bienvenue au Campus : la Team France d'@AmineMaTue s'entraîne au Campus PSG ! 🤣⚽️



Rendez-vous à 18h, sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain ! 📺



➡️ https://t.co/mrAPB5QHFI pic.twitter.com/WFu3T0q0uE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2024

« C'est bien »

Le PSG a publié une vidéo sur Youtube de cette séance d'entraînement. On a notamment pu voir tout d'abord Inoxtag se faire humilier sur une action. Marquinhos est alors intervenu pour lui expliquer comment bien défendre. Un « précieux conseil » utilisé ensuite par le Youtubeur qui a réussi ensuite à bloquer son adversaire. De quoi bluffer Marquinhos : « Bien. T'as vu comme t'avances. C'est bien. T'as appris là ».

Où et quand suivre ce match Espagne-France ?

Si ces influenceurs français étaient présents au Campus PSG, c'était pour se préparer pour la rencontre qui les attend ce samedi 12 octobre face à leurs homologues espagnols. Il y a deux ans, Inoxtag et compagnie avaient gagné à Jean Bouin, l'heure est à la revanche sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Le coup d'envoi est prévu pour 19h et vous pourrez notamment suivre ce match sur la chaine Twitch d'Aminematue.