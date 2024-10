En guerre avec le PSG, Hidalgo jubile grâce au Paris FC

Jean de Teyssière

Entre le PSG et la mairie de Paris, le torchon est déjà brûlé. Les deux parties campent sur leur position : Anne Hidalgo ne veut pas vendre le Parc des Princes et les dirigeants qataris veulent donc construire une nouvelle enceinte. Devant cette brouille, la maire de Paris peut en revanche se réjouir de la future acquisition du Paris FC par la famille Arnault et Red Bull. Mais la question du stade demeure, même si elle semble être plus facile à aller jusqu’au bout.

Bientôt deux clubs parisiens dans l’élite ? Ce mercredi, une énorme annonce est venu secouer le football parisien : le Paris FC va être racheté par Red Bull et la famille Arnault. Un futur rachat qui est discuté à la mairie de Paris mais qui est moins épineux que le dossier du futur stade du PSG.

«C’est une très bonne nouvelle»

Durant le Conseil de Paris qui s’est tenu ce jeudi, Anne Hidalgo, la maire de Paris s’est exprimée au sujet du rachat du Paris FC, dans des propos rapportés par Le Parisien : « C’est une très bonne nouvelle pour un club qui est d’une autre nature. Je me réjouis de cet actionnariat et de ces nouvelles ambitions pour un club parisien et populaire. Cela va lui permettre de prospérer comme c’est le cas dans beaucoup de grandes villes qui ont plusieurs clubs. » Pierre Rabadan, adjoint à la maire en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine est également sous le charme : « C’est une très bonne nouvelle pour le club. C’est une très bonne chose pour le développement du Paris FC. Il y a eu beaucoup de presses pour savoir s’il peut y avoir deux clubs à Paris. On a toujours dit que c’était le cas. C’est un club qu’on sera heureux d’accompagner vers le meilleur niveau et peut-être vers un derby dès l’année prochaine. »

Un changement de stade pour le Paris FC

Alors que les discussions entre la mairie de Paris et le PSG sont rompues au sujet du Parc des Princes, la question du futur stade du Paris FC semble être moins difficile à répondre, comme le prouve ces propos de Pierre Rabadan : « La question du stade se posait déjà avant, il y a eu des soucis à Charléty, notamment de pelouses. C’est aussi un stade où il est difficile par ailleurs de développer un schéma économique. Ce sont plusieurs facteurs qui font que le Paris FC réfléchissait déjà avant à une autre option. Il faut voir s’il est possible de partager le stade avec le Stade Français. Les discussions avancent. »