PSG : Une figure du projet QSI signe un contrat spécial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sorti en salles mercredi, le film "Quatre Zéros" permet au spectateur de se plonger dans le monde du football et son univers impitoyable. Pour les besoins du film, Fabien Onteniente souhaitait tourner à l'intérieur du Parc des Princes. Le réalisateur a obtenu l'accord du PSG et certains joueurs parisiens ont joué leur propre rôle.

Le PSG et ses joueurs ont été mis à contribution pour les besoins du film “Quatre zéros”, sorti en salles ce mercredi. Lors d’un entretien accordé au Parisien, Fabien Onteniente a dévoilé quelques secrets de tournage et en a profité pour remercier le club de la capitale.

Mercato - PSG : Une nouvelle offre va partir pour une star ! https://t.co/RLTnXp9e3O pic.twitter.com/durN6UHI4f — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

« On a noué un partenariat avec la Fondation PSG »

« Cette fois-ci, on a noué un partenariat avec la Fondation PSG : on a fait tourner des jeunes de la Fondation et on a payé pour pouvoir filmer au Parc des Princes. Dans le film, il y a de vraies images de Marquinhos, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Vitinha et Warren Zaïre-Emery en train de s’entraîner » a confié le réalisateur.

Kimpembe a donné de sa personne

Ce qui n’a pas empêché Onteniente de faire appel à quelques effets spéciaux. Il a aussi pu compter sur l’aide de Presnel Kimpembe. « Tout le reste est fabriqué : on a signé un contrat avec Presnel Kimpembe pour qu’il joue une scène avec notre acteur et, après, j’ai garni les tribunes avec de la VFX » a lâché le réalisateur.