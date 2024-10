Mercato - PSG : Il va signer, Luis Enrique est aux anges

Thomas Bourseau

Il y a maintenant deux ans, Vitinha déposait ses valises au PSG. Depuis, le milieu de terrain portugais s’est nettement imposé dans l’entrejeu parisien au point de devenir incontournable aux yeux de Luis Enrique qui, en plus de lui témoigner d’une confiance XXL, a fait de lui son tireur de penalties. Un nouveau contrat serait d’ailleurs bientôt paraphé…

Luis Enrique compte beaucoup sur Vitinha. L’entraîneur du PSG lui avait d’ailleurs confié le poste hautement important de milieu défensif dans son 4-3-3 à partir de la mi-saison dernière. Et pour cause, Enrique avait été bluffé par ses capacités de récupération et son aisance à aller au duel. Avec ses 9 buts pendant le dernier exercice, l’international portugais a franchi un palier au PSG et devrait rapidement être récompensé par sa direction.

Mercato : Le PSG lui offre un contrat qu’il n’attendait pas ! https://t.co/pLL0X2Gnzx pic.twitter.com/FYcnc23oEF — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Le contrat de Vitinha bientôt prolongé

La prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2027 de Vitinha est dans les petits tuyaux depuis plusieurs jours au vu des informations circulant dans la presse. Au sein du Paris Saint-Germain, on lui vouerait une confiance absolue et lui concocterait une prolongation de son bail qui irait en cas de terrain d’entente trouvé jusqu’à l’été 2029 d’après L’Équipe. Une décision qui devrait ravir Luis Enrique.

Vitinha, le milieu de terrain parfait pour Luis Enrique ?

Dans son édition de ce vendredi, L’Équipe explique que Vitinha répondrait à tous les critères requis pour être un milieu complet du point de vue de Luis Enrique. Cette saison, dans la foulée du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le coach ibérique a même fait de lui le tireur désigné des penalties. Une confiance qui n’est donc clairement pas remise en question.