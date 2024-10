Mercato : L'OM boucle un gros coup, c'est totalement validé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM n'a pas arrêté de travailler pour essayer de bâtir un nouvel effectif solide. Le club de la cité phocéenne a accueilli beaucoup de joueurs de qualité, à commencer par Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois, qui possède également la nationalité française par sa mère, est devenu l'élément central de l'effectif de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. De nombreux observateurs sont d'accord pour dire qu'il est même le meilleur joueur.

Alors qu'il a longtemps fait les beaux jours de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg a rejoint l'OM cet été en prêt avec option d'achat. Le Danois n'a pas mis longtemps avant de se positionner en tant que pilier de l'effectif de Roberto De Zerbi et ses qualités font beaucoup parler. Malgré un petit trou d'air face à Strasbourg, le joueur de 29 ans est validé par tout le monde.

Hojbjerg « au-dessus de la moyenne »

Très à l'aise depuis le début de la saison, Pierre-Emile Hojbjerg s'est parfaitement adapté au milieu de terrain et il reçoit beaucoup d'éloges. « C'est le nouveau Danois de l'OM, mais c'est déjà un ancien ! Il a énormément d'expérience et c'est très important à son poste. C'était un joueur clé de Tottenham ces dernières années, pareil en équipe nationale où c'est le premier nom que le sélectionneur met dans son onze de départ. J'ai vu qu'il avait disputé tous les matches avec Marseille et qu'il avait fait une belle prestation contre Montpellier. Il est complet, très fort physiquement, avec une belle technique balle au pied et une qualité de passe au-dessus de la moyenne » commente Kenneth Brylle, ancien joueur danois de l'OM dans les années 1980.

De Zerbi ravi

Très heureux d'avoir rejoint l'OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Hojbjerg fait l'unanimité. Il faut dire que son adaptation a été rendue facile par le fait qu'il parle déjà bien français comme il a la nationalité. A voir comment il se comportera lors du Classico de dimanche au Vélodrome, un match où beaucoup croient en un exploit marseillais.