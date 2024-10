Le PSG menace l’OM, De Zerbi dévoile son plan

Axel Cornic

Si l’engouement est toujours très fort autour de l’Olympique de Marseille, certains résultats en Ligue 1 ont freiné les espoirs des supporters. Mais un succès dans le Classico face au Paris Saint-Germain pourrait totalement relancer la saison et Roberto De Zerbi semble avoir une stratégie pour arracher la victoire.

La 9e journée de Ligue 1 va se terminer sur un feu d’artifice, puisque l'OM va accueillir le PSG au stade Vélodrome. Et ce Classico promet de faire des étincelles, puisque les Parisiens ont montré quelques lacunes depuis le début de la saison et du côté de Marseille on semble plus que jamais croire en un exploit.

« Si on bloque l'axe et le milieu du terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé en un contre un »

L’une des raisons de cet espoir marseillais n’est autre que Roberto De Zerbi, qui disputera son premier Classico ce dimanche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il bien préparé son coup ! « C'est difficile de contrer, de bloquer ces équipes, parce que si on bloque l'axe et le milieu du terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé sur les couloirs en un contre un. Si on essaie de bloquer plutôt les côtés, ça leur donne beaucoup plus de possession » a confié le coach de l’OM ce vendredi, pointant donc les menaces parisiennes que sont Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

« Il ne faut pas oublier qu'on est l'OM »

« Il faut trouver un bon mix entre cette phase défensive et la possession du ballon » a déclaré en conférence de presse Roberto De Zerbi, qui semble avoir une grande confiance en les capacités de son OM d’enfin rafler une victoire face au PSG, qui manque depuis 2011. « Il faut qu'on le fasse avec humilité, avec sacrifice en phase défensive. Il ne faut pas oublier qu'on est l'OM, qu'on veut avoir le ballon, ce sera difficile, il faut respecter ces champions de France ».