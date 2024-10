OM : Avant le choc, De Zerbi prévient le PSG

Jean de Teyssière

C’est un match qui sent déjà la poudre et qui se joue déjà par conférence de presse interposée. Le choc entre l’OM et le PSG, qui se disputera dimanche soir au stade Vélodrome est largement attendu. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, espère que son équipe sera au niveau du club de la capitale et compte bien le montrer dès ce dimanche.

Avec le recrutement réalisé par l’OM et l’absence de Coupe d’Europe cette saison, le club phocéen est dans l’obligation de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Troisièmes du classement, les hommes de Roberto De Zerbi ont déjà 3 points de retard sur le PSG, qui pourrait prendre le large en cas de victoire. Une situation qu’il faudra absolument éviter pour les Phocéens.

«Un match que tout le monde sent»

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur italien de l’OM, Roberto De Zerbi évoque la rencontre à venir : « C'est évidemment un match que tout le monde sent, que tout le monde voit comme un match très important, pas seulement les supporters, mais vraiment nous aussi au sein du vestiaire. Je vous l'avais dit, je voulais vraiment qu'il y ait une symbiose, une connexion entre mes joueurs et les supporters. Quand on joue à l'OM, il faut savoir que c'est un club qui est différent des autres. Il faut savoir aussi ce qu'attendent les gens et le peuple marseillais. »

De Zerbi espère un faible écart entre les deux équipes

« En ce qui concerne l'écart entre les équipes, je pense que le temps nous le dira, poursuit le coach de l'OM. C'est à nous de le démontrer tous les dimanches, pas seulement ce dimanche-là, tout au long de la saison, parce que sinon on pourrait donner plein d'avis, mais ce qui compte ce sont les faits. C'est juste avec le temps qu'on verra si en effet cet écart est plus bas. »