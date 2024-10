OM : Ce drame qui bouleverse Mehdi Benatia

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, une bien triste nouvelle secoue le monde du football. En effet, le décès d'Abdelaziz Barrada a été annoncé, lui qui n'avait que 35 ans. Formé du côté du PSG et passé par l'OM, le Marocain aurait succombé d'une crise cardiaque. De quoi notamment attrister Mehdi Benatia.

Un ancien visage de la Ligue 1 nous a quittés. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle s'est rapidement propagée : Abdelaziz Barrada est décédé à l'âge de 35 ans. De nombreux hommages ont par la suite été rendu au Marocain passé par le PSG, Getafe ou encore l'OM.

Mehdi Benatia a ainsi posté un message sur ses réseaux sociaux. Le conseiller sportif de l'OM a fait savoir sur X : « Beaucoup d’émotions et de tristesse ! Mes sincères condoléances à la famille Barrada. Allah y rhamek mon frère ».

L'OM et le PSG ont par ailleurs rendu hommage à leur ancien joueur. Suite au décès d'Abdelaziz Barrada, le club phocéen a posté : « Repose en paix Abdelaziz. L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada. Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant 2 saisons. Le club tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s’associe à la douleur de ses proches ». De son côté, le PSG a fait savoir : « C’est avec une grande tristesse que le Paris Saint-Germain a appris ce jeudi soir le décès de Abdelaziz Barrada, international marocain, formé au Club. À sa famille et ses proches, le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances ».