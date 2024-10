«La surprise…» : Il revient à l’OM et signe un nouveau contrat !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans de l’OM jusqu’à son retour de prêt en janvier, Luis Henrique a su se faire remarquer en début d’année, lui permettant de gagner sa place dans le groupe de Roberto De Zerbi et même de signer un nouveau bail avec le club phocéen. Interrogé avant le Classique face au PSG, le Brésilien a évoqué ce changement de statut.

Luis Henrique revient de loin ! Recruté en septembre 2020, l’attaquant brésilien avait rapidement été considéré comme un indésirable par André Villas-Boas, l’entraîneur de l’époque. Prêté un an et demi à Botafogo, Luis Henrique a fait son retour à l’OM en janvier dernier et n’a plus bougé depuis. Relancé par Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset, le joueur de 22 ans a aujourd’hui trouvé sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le nouveau contrat signé par Luis Henrique

Scénario encore inenvisageable l’année dernière, Luis Henrique a signé un nouveau contrat avec l’OM en août dernier et se retrouve désormais engagé jusqu’en juin 2028. Un nouveau bail qui n’a pas étonné Luis Henrique, qui reconnaît toutefois dans un entretien accordé au Parisien que son retour en début d’année à l’OM peut surprendre.

« La surprise est surtout d’être revenu au club »

« La surprise est surtout d’être revenu au club en janvier dernier (retour de prêt de Botafogo). Après, j’ai pu jouer une demi-saison (sous les ordres de Gennaro Gattuso puis de Jean-Louis Gasset) et cet été, je m’attendais à une proposition de prolongation de contrat pour pouvoir aider le club. Plutôt qu’une surprise, je parlerais davantage de joie et de satisfaction », explique Luis Henrique avant le Classique face au PSG dimanche.