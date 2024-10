PSG - OM : De Zerbi surprend tout le monde avec Luis Enrique

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est projeté sur le choc qui attend l’Olympique de Marseille ce dimanche, avec le Classico face au Paris Saint-Germain. Il a notamment évoqué son homologue parisien, prenant tout le monde de court avec un éloge assez inattendu de Luis Enrique.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Le PSG de Luis Enrique va accueillir l’OM de Roberto De Zerbi ce dimanche pour le choc de la 9e journée de Ligue 1, avec des enjeux très importants. Les Parisiens peuvent en effet balayer les critiques des dernières semaines en cas de victoire, tandis que les Marseillais pourraient se relancer dans la course aux premières places, en accrochant un rival direct.

« Luis Enrique est l’un des meilleurs coachs de l'histoire »

Ce Classico sera le premier pour De Zerbi, qui croisera d’ailleurs la route d’un adversaire pour lequel il semble avoir une grande estime. « Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs depuis des années. Depuis longtemps, il démontre qu'il est l’un des meilleurs coachs de l'histoire » a expliqué le coach de l’OM, lors de la conférence de presse organisée ce vendredi.

« On ne s'est jamais rencontrés, mais il me semble être un homme très bon »

« Il a une matrice offensive, un certain type de football. Il a été l'une des références pour moi » a confié Roberto De Zerbi. « Je ne connais pas la personne. On ne s'est jamais rencontrés, mais il me semble être un homme très bon. J'aime aussi son comportement, sa réaction face à la presse, ses comportements. C'est donc quelqu'un que j'estime ». A noter que cette rencontre entre l’OM et le PSG sera sa première contre Luis Enrique.