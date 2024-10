Mercato - PSG : Il signe à l’OM pour une histoire d’argent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le Classique entre l’OM et le PSG sera marqué par les retrouvailles entre Adrien Rabiot et le club de la capitale. Avant lui, d’autres joueurs passés par Paris avaient également décidé de rejoindre Marseille. Ça avait été le cas de Frédéric Déhu. Entraîneur du PSG à l’époque, Vahid Halilhodzic explique que tout cela n'était qu'une histoire d'argent.

Cet été, le transfert d’Adrien Rabiot à l’OM en a surpris plus d’un. En effet, compte tenu de son passé au PSG, on ne l’imaginait pas à Marseille. Une trahison qui n’est pas la première et qui ne devrait également pas être la dernière… Parmi les joueurs qui ont joué pour le PSG puis l’OM, on retrouve également Frédéric Déhu. En 2004, le défenseur central avait ainsi été transféré de Paris à Marseille.

« Il n'a pas accepté notre proposition, car il demandait beaucoup plus »

Entraîneur du PSG au moment de ce départ de Frédéric Déhu pour l’OM, Vahid Halilhodzic a justifié cette opération. Ainsi, dans des propos accordés à Eurosport, il a fait savoir : « Il arrivait en fin de contrat. Il n'a pas accepté notre proposition, car il demandait beaucoup plus ».

« Le club était dans une crise financière énorme »

« Vous savez à ce moment-là, le club était dans une crise financière énorme. L'actionnaire principal de l'époque demandait des restrictions de partout. (…) Je me souviens qu'on avait joué la Champions League 2004-05 avec des joueurs prêtés ou qui étaient arrivés libres. Si j'avais eu le budget que le PSG a aujourd'hui, je serais quintuple champion d'Europe sans aucun problème. Sans aucun problème ! Ça, c'est sûr et certain », a ajouté Vahid Halilhodzic sur la situation financière du PSG à l’époque.