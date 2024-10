OM/PSG : Un gros coup avec Paul Pogba ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Initialement suspendu pour quatre ans après un contrôle positif à la testostérone le 10 août 2023, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite à dix-huit mois, de quoi lui permettre de reprendre le court de sa carrière en mars prochain, mais avec quel club ? La Juventus a d’ores et déjà fait savoir qu’elle ne comptait plus sur son milieu. Un duel OM/PSG doit-il avoir lieu dans ce dossier ?

Sa carrière s'écrivait clairement en pointillé après l’annonce de sa suspension de quatre ans pour un contrôle positif à la testostérone, mais finalement, Paul Pogba va pouvoir retrouver les terrains plus vite que prévu grâce à la réduction de sa sanction par le TAS à dix-huit mois. Un soulagement pour le milieu français désormais attendu en mars 2025, lui qui fêtera alors ses 32 ans. L’incertitude est en revanche totale sur l’identité de son club à ce moment, la Juventus ayant déjà tourné la page.

L’OM déjà cité dans le dossier Pogba

« Notre position à propos de Paul est très claire. Paul a été un grand joueur de football, mais il a arrêté de jouer pendant tellement longtemps, a fait savoir le directeur sportif turinois Cristiano Giuntoli sur DAZN. Nous avons été contraints d’investir sur d’autres joueurs pendant ces années (d’absence) et notre effectif est pour le moment au complet ». Une situation qui pourrait profiter à l’OM et au conseiller du président Mehdi Benatia, en contact avec Paul Pogba qu’il connaît bien. Aucune négociation ne serait encore entamée, mais la bonne relation qui existe pourrait faciliter les choses.

« Pogba au PSG ? Le rêve absolu »

Alors qu'une grande partie des supporters de l’OM s’est rapidement montrée enthousiaste à l’idée d’accueillir Paul Pogba, certains suiveurs du PSG croisent également les doigts. C’est le cas de Fabien Onteniente, réalisateur du film « Quatre Zéros » dans lequel Paul Pogba apparaît. « Personnellement, je serais pour qu'il vienne au PSG. Ce serait le rêve absolu, déclarait-il au micro de France Bleu. Récemment, je l'ai eu. Je sais qu'il s'entraîne, qu'il est aux soins, et qu'il y a des clubs sur lui. Il est en forme. Et puis j'entendais des cris d'enfants derrière lui. Je pense qu'il s'est vachement recentré sur sa famille. Je pense que le mec a faim et moi, personnellement, je serais pour qu'il vienne au PSG. Ce serait le rêve absolu. » Mais alors que la porte pourrait s’ouvrir du côté de l’OM, cela ne semble pas être la tendance à ce jour dans la capitale. « Luis Enrique veut des petits gabarits au milieu de terrain. Ensuite, tu fais venir Pogba pour enrayer la progression de Zaïre-Emery ? Je ne crois pas, estimait le journaliste du Parisien Marc Mechenoua sur France Bleu. Enfin, Pogba ressemble plus à Renato Sanches qu’autre chose. Je pense que Paris n’a pas envie d’avoir de problèmes d’infirmerie. C’est un risque qui est trop grand pour une équipe qui a des besoins immédiats. Donc je ne vois pas pourquoi ça se ferait ».

