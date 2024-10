Equipe de France : Griezmann de retour, une bombe est lâchée en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rattrapé par une usure mentale et physique, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à seulement 33 ans et à deux ans d'une Coupe du monde aux Etats-Unis. Mais ancien rugbyman professionnel, Vincent Moscato s'attend à un retour du joueur de l'Atlético dans les prochains mois.

Antoine Griezmann a décidé de dire stop avant même de tenter de vivre le rêve américain. A deux ans d’une Coupe du monde organisée de l’autre côté de l’Atlantique, le joueur de l’Atlético a mis un terme à sa carrière internationale en raison d’une usure mentale et physique. Les choix de Didier Deschamps durant le rassemblement de septembre ont également pu jouer dans cette décision.

Griezmann bientôt de retour ?

Mais selon Vincent Moscato, le départ de Griezmann ne pourrait être qu’une pause. L’ancien rugbyman imagine le joueur reprendre le fil de sa carrière internationale à l’approche du Mondial 2026. En cas de retour, il pourrait retrouver aux Etats-Unis Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui n’ont pas l’intention d’arrêter.

« Je te le signe de suite »

« Je te le signe de suite, on va se retrouver en 2026 avec Ronaldo, Messi et Griezmann. Antoine il fait un an au frais et il peut être de retour » a confié Vincent Moscato au micro de RMC.