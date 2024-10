Mbappé : Cyril Hanouna monte au créneau en direct

Jean de Teyssière

Le voyage de Kylian Mbappé en Suède était censé se passer en toute discrétion, à l’abri des regards afin de tranquillement se ressourcer et revenir en forme avec le Real Madrid. Ce fut tout l’inverse. Son passage dans la capitale suédoise a rapidement fuité, avant que des accusations de viol viennent encore plus ternir ce voyage. D’autres détails sont sortis, comme la somme totale dépensée par le champion du monde 2018, à hauteur de 100 000€. A ce sujet, Cyril Hanouna a tenu à défendre l’ancien Parisien.

Alors que l’équipe de France se préparait à jouer un match face à Israël, Kylian Mbappé, forfait, avait eu la possibilité de souffler. Le Real Madrid lui avait accordé quelques jours de repos et il en avait profité pour aller en Suède. Un séjour qui lui coûte cher, tant sur le plan moral que financier…

100 000€ de trajet

Depuis que l’affaire Mbappé a éclaté, de nombreux détails sont venus dépeindre les quelques jours passés par Kylian Mbappé en Suède. Y compris le prix du trajet en jet privé. L’Équipe révélait ces derniers jours que les trajets Madrid-Stockholm, Stockholm-Corse, Corse-Le Bourget et Le Bourget-Madrid auraient coûté au total la modique somme de 100 000€. 6600 kilomètres en avion qui équivalent à 25 tonnes de CO2.

«Il fait ce qu’il veut, c’est son argent»

Dans l’émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna évoque cette virée à 100 000€ : « La question que je me pose, il fait ce qu’il veut de son argent Kylian Mbappé ? Moi, les mecs qui font une enquête, quel rapport avec le sujet ? Mbappé s’il veut faire une soirée à un million d’euros, il fait ce qu’il veut, c’est son argent, il l’a volé à personne. C’est ça qui me dérange. »