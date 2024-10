Enquête pour viol : Mbappé sujet à dépression, l’Espagne confirme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La presse suédoise l’affirme, Kylian Mbappé serait visé par une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle. Des informations maintenues par les médias à l’origine des révélations malgré la sortie de l’avocate du joueur affirmant ne pas savoir « si cette plainte le vise ». En privé, la star du Real Madrid vivrait mal la situation.

Alors que Kylian Mbappé serait visé par une plainte pour viol selon la presse suédoise, Carlo Ancelotti a affirmé ce vendredi en conférence de presse que son joueur, de retour de blessure, allait « très bien ». « Il a profité de cette trêve internationale pour se remettre de sa blessure et pour améliorer sa condition physique, qui est bien meilleure. Il va très bien. Il est heureux, a expliqué l’entraîneur du Real Madrid. Avec l'envie de jouer demain et d'être important pour l'équipe. Ces quinze jours l'ont beaucoup aidé et c'est un joueur différent de celui qu'il était avant la trêve. » Une sortie bien éloignée des dernières révélations sur l’état mental de Kylian Mbappé.

Mbappé serait « sujet à dépression »

Invité de la chaîne YouTube Colinterview, Romain Molina a notamment alerté sur l’état de l’ancien attaquant du PSG, mal en point depuis un certain temps. « Mentalement il ne va pas bien, a affirmé le journaliste. Des dépressions, il y en a plein dans le milieu du foot et, honnêtement, vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Mais personne n'a parlé. Autour de lui, ils ne pensaient qu'à récupérer l'argent et en aucun cas ils n'ont pensé à la santé mentale du joueur. » Dominique Séverac aussi, a décrit Kylian Mbappé comme quelqu’un de « fragile qui est sujet à dépression », ajoutant qu’il en avait « déjà faite en club par le passé ». « Il a un caractère mélancolique, ce n’est pas du tout l’image de la force ou d’un super héros que l’on a tous vendus à un moment », a notamment expliqué le journaliste du Parisien sur la chaîne L’Équipe.

Des proches de Mbappé le disent « perturbé »

En Espagne, on tire également la sonnette d’alarme au sujet de Kylian Mbappé, qui serait effectivement « perturbé » par l’agitation autour de lui ces derniers jours contrairement à ce qu’a indiqué Carlo Ancelotti selon des sources proches du joueur rapportées par Relevo. Le média espagnol affirme par ailleurs que « ceux qui le connaissent le voient plus triste que jamais ».