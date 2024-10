La grande annonce de Messi sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de trois buts et deux passes décisives face à la Bolivie (6-0), Lionel Messi a montré qu'il pouvait encore se montrer performant à 37 ans. Le champion du monde 2022 le sait, la fin de son aventure professionnel approche. Pour l'heure, l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone refuse de dévoiler une date pour sa retraite.

Lionel Messi a encore de beaux restes. A 37 ans, l’international argentin a montré qu’il avait encore des jambes, ses trois buts et deux passes décisives face à la Bolivie l’attestent. Certains estiment que l’ancien joueur du Barça et du PSG pourraient encore continuer au moins jusqu’au prochain Mondial 2026 organisé dans son pays d’adoption, les États-Unis.

Messi laisse planer le doute

Mais questionné sur son avenir en sélection, Messi a refusé de se projeter. « Maintenant, je vis au jour le jour, j'essaie de profiter de tout ce qui m'arrive à chaque instant et quand le le moment viendra, on le verra . J'espère pouvoir continuer à jouer à ce niveau pour me sentir bien et être heureux parce que quand je me sens bien et que je peux profiter de ce que je fais, je suis heureux. La vérité est que mon objectif n'est pas d'arriver mais de vivre au jour le jour et d'être bien » a confié le joueur lors d’un entretien accordé à Marca ce jeudi soir, en marge de la cérémonie du Marca América Award.

« Aujourd'hui j'en profite plus que jamais »

Désormais, Messi souhaite profiter et vivre des émotions avec la sélection. « J'aime jouer au football, j'aime être sur un terrain. Il y a peu de temps, j’étais en Argentine et je profitais d'un stade bondé, heureux de voir l'équipe nationale, scandant mon nom, celui de mes coéquipiers. Je me suis beaucoup battu et j'ai traversé beaucoup de mauvais moments en Argentine et aujourd'hui j'en profite plus que jamais » a-t-il déclaré.