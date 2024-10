Messi : Le PSG est «cocu», il règle ses comptes !

Thomas Bourseau

Lionel Messi devait porter le PSG vers sa première étoile européenne entouré de Neymar et de Kylian Mbappé. Cependant, l’Argentin a échoué dans sa quête pendant ses deux saisons passées au Paris Saint-Germain et son implication a même été remise en question. Témoignant de ses performances avec l’Argentine, Rothen a poussé un coup de gueule.

Entre 2021 et 2023, Lionel Messi a porté la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Néanmoins, à son départ libre de tout contrat pour l’Inter Miami il y a plus d’un an de cela, les supporters parisiens en grande majorité ne regrettaient pas l’absence d’une prolongation de contrat au vu des attentes non répondues par l’octuple Ballon d’or.

«De voir ce qu’il nous a donné au PSG, mais on est plus que cocu, je lui en veux !»

Venu en 2021 aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar afin d’aider le PSG à remporter la première Ligue des champions de son histoire, Lionel Messi n’a pas pu franchir le cap des 1/8èmes de finale de la C1 avec le club parisien où un manque d’implication lui a par moments été reproché de la part des observateurs comme Jérôme Rothen qui hallucine de voir La Pulga si concernée pendant les matchs internationaux avec l’Argentine comme contre la Bolivie ces dernières heures (6-0 et un triplé de la légende du Barça). « Quand tu vois le match de Messi cette nuit… c’est un régal, comment il participe, les efforts qu’il fait… De voir ce qu’il nous a donné au PSG, mais on est plus que cocu, je lui en veux ! ».

«C’est catastrophique»

L’ancien milieu de terrain du PSG (2004-2010) a reconnu une forme époustouflante de Lionel Messi en première partie de sa seconde saison au club avant la Coupe du monde 2022. Mais en dehors de cela, c’était « catastrophique » à ses yeux. « Alors oui par moment il a été décisif. C’est vrai que les stats parlent un petit peu pou lui aussi au PSG. Mais avec ces joueurs là tu regardes pas les stats […] jouer avec la star mondiale, Leo Messi, le meilleur joueur peut-être de la planète foot toutes générations confondues, et de voir qu’il traînait son spleen tout au long de son aventure au Paris Saint-Germain, la seule fois où il et sorti du bois c’est pour préparer la Coupe du Monde, mais c’est la seule fois où il a fait peut-être un peu plus d’effort. Mais derrière c’est catastrophique ».