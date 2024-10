Catastrophe à l'OM, Messi sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté cette saison à l'OM par l'Inter Milan, Valentin Carboni ne devrait pas rejouer avec le club phocéen. En effet, lors de cette trêve internationale, le milieu offensif s'est gravement blessé au genou. Un coup dur pour l'OM, qui n'a pas manqué de faire réagir au sein de l'Albiceleste. Lionel Messi a notamment pris la parole à propos de cette blessure de Carboni.

Avec seulement 100 minutes au compteur à l'OM cette saison, Valentin Carboni ne rejouera pas avant un bon moment. En effet, l'Argentin, actuellement prêté par l'Inter Milan, a été grièvement blessé au genou. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », faisait savoir l'OM dans son communiqué.

« Un énorme câlin de la part de toute l'équipe »

C'est donc lors du rassemblement avec l'Argentine que Valentin Carboni s'est blessé lors de cette trêve internationale. Une catastrophe qui a bien évidemment attristé l'Albiceleste. D'ailleurs, alors que la bande à Lionel Messi l'a emporté face à Bolivie, La Pulga a souhaité adresser un message à Carboni suite à cette rencontre. Pour TyC Sports, Messi a confié : « Il y a quelques jours, Valentin Carboni, qui grandissait avec nous, s'est blessé. Il a eu une grava blessure au genou et nous lui faisons un énorme câlin de la part de toute l'équipe ».

Messi conseille Carboni pour son opération

Lionel Messi n'aurait d'ailleurs pas manqué de venir en aide en donnant quelques conseils à Valentin Carboni suite à sa grave blessure au genou. En effet, comme cela a été révélé par le journaliste Matteo Moretto, le joueur prêté à l'OM par l'Inter Milan aurait décidé de se faire opérer du côté de Barcelone sur les indications du numéro 10 de l'Argentine.