Catastrophe à l’OM, c’est le choc !

Arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet été en provenance de l’Inter Milan, Valentin Carboni était présenté comme l’un des très jolis coups de l’OM. Très prometteur, le meneur de jeu de 19 ans avait même connu sa première titularisation contre Angers avant la trêve. Mais Carboni a été coupé dans son élan par une grave blessure qui choque l’Argentine.

Auteur d'une très belle saison du côté de Monza où il était prêté par l'Inter Milan, Valentin Carboni a de nouveau été prêté l'été dernier, cette fois-ci à l'OM.

Carboni, le gros coup dur

Par le biais d’un communiqué, l’OM a récemment confirmé la gravité de la blessure de Valentin Carboni : « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ». Il est donc peu probable que le joueur qui appartient à l’Inter porte à nouveau le maillot de l’OM qui discute de la possibilité de rompre le prêt. Et Argentine, la nouvelle a fait l’effet d’un choc.

Le terrible constat de Scaloni

Présent en conférence de presse, Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste, a effectivement affiché sa tristesse : « C’est la nouvelle que personne n’attendait. C’est ce que personne ne souhaite pour un joueur de football et pour lui, aussi jeune qu’il soit. En principe, il n’avait pas bien terminé la séance d’entraînement, mais personne ne pensait que cela pouvait être aussi grave. La nouvelle est très triste, nous espérons qu’il se remettra bien et qu’il ira aussi bien que possible. Nous lui envoyons nos meilleurs vœux de rétablissement, Walter (Samuel) l’a déjà contacté et nous lui parlerons après cette journée FIFA pour le soutenir autant que nécessaire. C’est une très mauvaise nouvelle et, surtout, parce que c’est un garçon pour lequel nous avons beaucoup d’espoir, nous espérons qu’il se rétablira ».