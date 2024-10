De Zerbi provoque un problème, l’OM fait une annonce

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de leur faible temps de jeu depuis le début de la saison, l’entourage de certains jeunes joueurs de l’OM s’inquiète de leur situation. Retenu jusqu’au dernier moment avec les pros par Roberto De Zerbi, cela leur a parfois empêché d’aller jouer en réserve ou avec les U19. Un problème dont a conscience le club, qui demande malgré tout de la patience.

« C’est sympa de prendre des photos avec les pros, mais ça ne remplace pas la compétition. » Depuis le début de la saison, parmi les espoirs de l’OM, seuls Enzo Sternal (17 ans) et Keyliane Abdallah (18 ans) ont été utilisés par Roberto De Zerbi. Entrés en cours de jeu lors de la première journée à Brest, ils cumulent seulement 13 minutes en professionnel cette saison. Une situation qui inquiète l’entourage de plusieurs éléments, comme indiqué par La Provence.

« Au début, ils étaient largués physiquement… »

Car, en plus de ne pas jouer en pro, ils sont parfois retenus jusqu’au dernier moment par Roberto De Zerbi. En fonction de la programmation des matchs de Ligue 1, cela leur a parfois empêché d’aller jouer en réserve ou avec les U19 de l’OM. « Si ça dure, est-ce qu’un garçon cantonné à la réserve, mais qui enchaînera les matchs, n’aura pas plus progressé en fin de saison ? », s’est interrogé l’entourage de l’un d’entre eux auprès de La Provence. « Là, ça va mieux, ils recommencent tous à jouer, retrouvent de l’intensité, le rythme, leur niveau. Au début, ils étaient largués physiquement… »

« Il ne faut pas non plus les envoyer dans des bourbiers »

Le temps de jeu de ses jeunes joueurs est un problème dont l’OM a conscience. « Le temps de jeu, à cet âge, est le paramètre le plus important. Ils doivent s’habituer aussi aux impacts mis par les adultes », a confié un cadre du club, qui ne veut pas précipiter les choses pour autant. « Après, il ne faut pas non plus les envoyer dans des bourbiers, risquer une blessure. On essaie de réduire les risques, tout en répartissant les minutes. »