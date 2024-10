Vente OM : Voilà pourquoi ça prend si longtemps à s’officialiser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que Thibaud Vézirian a annoncé que l’OM était vendu. Le fait est qu’aujourd’hui, il n’y a eu aucune officialisation. Et malgré de nombreux démentis sur cette cession du club phocéen, le journaliste persiste et signe. Mais pourquoi cette officialisation de la vente de l’OM prend autant de temps ? Thibaud Vézirian s’est expliqué.

Ces derniers jours, il a été révélé que le Paris FC allait être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Une information qui a fait réagir… les fans de l’OM. En effet, ils ont été nombreux à rebondir sur ce rachat du PFC pour interpeller Thibaud Vézirian concernant l’officialisation de la vente du club phocéen qui se fait toujours attendre. Le journaliste a alors mis les choses au point.

« Des intérêts politiques nationaux et locaux »

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a tenu à répondre à ceux qui se demandant pourquoi cela prend autant de temps pour officialiser la vente de l’OM. Il a alors confié : « Le Paris FC fait plus vite que l’OM pour officialiser ? Ceux qui veulent entrer dans les comparaisons entre la vente de l’OM et du Paris FC, l’OM, vous êtes sur un club avec une base fan unique au monde, avec des intérêts politiques nationaux et locaux ».

« Tout est fait dans les intérêts de chacun »

« Et vous avez de la politique internationale, partie prenante de ce deal entre Etats-Unis, France et Moyen-Orient. (…) L’OM n’a pas officialisé de cession, on est en pleine valorisation du club, restructuration de la dette, valorisation de la sortie finale de McCourt. Tout est fait dans les intérêts de chacun », a poursuivi Vézirian.