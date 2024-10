OM : De Zerbi crée des tensions en coulisses

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueurs de la Gambardella la saison dernière, on s’attendait à voir plusieurs jeunes joueurs de l’OM avoir leur chance cette année sous les ordres de Roberto De Zerbi, comme Enzo Sternal et Darryl Bakola. Ce qui n’est pas vraiment le cas pour le moment et leur manque de temps de jeu a provoqué quelques tensions chez leur entourage.

L’un des objectifs de l’OM cet été était de conserver et prolonger certains de ses jeunes éléments ayant brillé en Coupe Gambardella. Ce qui est le cas d’Enzo Sternal (17 ans) et de Darryl Bakola (16 ans), tandis que Gaël Lafont (18 ans) et Keyliane Abdallah (18 ans) ont eux aussi intégrés le groupe professionnel, sans pour autant avoir eu leur chance jusqu’à maintenant.

Le temps de jeu des jeunes inquiète

Seuls Enzo Sternal et Keyliane Abdallah se sont vus offrir un peu de temps de jeu par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, eux qui étaient entrés en cours de match lors de la première journée à Brest et cumulent 13 petites minutes. En fonction de la programmation des matchs, l’entraîneur de l’OM les retient jusqu’au dernier moment, ce qui leur a parfois empêché de jouer en réserve ou avec les U19 et a provoqué quelques tensions en interne, comme indiqué par La Provence.

« C’est sympa de prendre des photos avec les pros, mais ça ne remplace pas la compétition »

L’entourage de certains éléments est alors directement allé voir l’OM pour tenter de trouver une solution. « C’est sympa de prendre des photos avec les pros, mais ça ne remplace pas la compétition. Si ça dure, est-ce qu’un garçon cantonné à la réserve, mais qui enchaînera les matchs, n’aura pas plus progressé en fin de saison ? », a confié l’un d’eux à La Provence. « Là, ça va mieux, ils recommencent tous à jouer, retrouvent de l’intensité, le rythme, leur niveau. Au début, ils étaient largués physiquement… »