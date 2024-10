Messi envoie un joueur de l’OM à Barcelone !

Jean de Teyssière

Terrible nouvelle pour l’OM et Valentin Carboni : l’international argentin s’est blessé au genou et sa saison est déjà terminée. Le jeune milieu de terrain prêté par l’Inter Milan doit désormais se faire opérer et a choisi d’écouter les conseils d’un certain Lionel Messi pour se faire opérer dans une clinique à Barcelone.

Lionel Messi est toujours au top de sa forme. Avec l'Argentine, il sort d'un triplé face à la Bolivie, lors des éliminatoires. Mais en bon capitaine, il se permet aussi de distiller quelques conseils à ses jeunes coéquipiers, dont l'un d'entre eux évolue actuellement à l'OM.

Fin de saison pour Carboni

La semaine dernière, l’OM publiait un communiqué pour annoncer la blessure de Valentin Carboni : « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Il devrait être absent jusqu’à la fin de la saison.

Le conseil de Messi à Carboni

D’après le journaliste Matteo Moretto, Valentin Carboni a décidé d’écouter les conseils de son capitaine en Argentine, Lionel Messi. Ce dernier lui aurait conseillé d’aller à Barcelone pour se faire opérer du genou.