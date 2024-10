Première bagarre pour Pogba à l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’option Paul Pogba à l’OM fait le buzz depuis quelques jours, puisque le milieu de terrain de l’équipe de France semble être une possibilité crédible. Mais il pourrait se retrouver au coeur d’un bras de fer avec Arthur Melo, autre élément indésirable de la Juventus, qui lance un appel du pied à l’OM via son agent.

« L’OM ? Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible. On ne sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1. Je ne suis pas obligé de dire non », a clairement indiqué Paul Pogba (31 ans) dans les colonnes de L’EQUIPE, laissant donc la porte ouverte à l’OM pour cet hiver alors qu’il s’apprête à revenir de suspension et à résilier son contrat avec la Juventus. Mais il pourrait se bagarrer avec un coéquipier…

Arthur Melo également attiré par l’OM ?

Le milieu de terrain brésilien de la Juventus Turin Arthur Melo (28 ans) n’entre lui non plus pas du tout dans les plans de Thiago Motta du côté de la Vieille Dame, et il a récemment été annoncé dans le viseur de Roberto De Zerbi à l’OM. Une piste confirmée par son agent.

« L’OM ? Une possibilité »

« En janvier, nous chercherons une nouvelle équipe, il n'est plus dans les plans de la Juventus. Un avenir à l'Olympique de Marseille ? C'était une possibilité l'été dernier, il s'intégrerait dans le système de De Zerbi », a confié Federico Pastorello à Gianluca Di Marzio. En clair, Paul Pogba devra certainement livrer un duel avec Arthur s’il souhaite se relancer à l’OM cet hiver, puisque le club phocéen n’aura absolument pas les moyens d’enrôler les deux.