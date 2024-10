F1 : Alpine sauvé par Mercedes ? Il répond cash !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 s’apparente plutôt à un cauchemar pour Alpine. L’écurie française pointe à l’avant-dernière place du championnat constructeur et n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. L’équipe de Pierre Gasly s’est alors lancée dans un partenariat avec Mercedes pour essayer de redresser la barre. Mais Williams estime que cela virera à l’échec.

Alpine n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. La saison 2024 de F1 s’apparente à un cauchemar pour l’écurie française, qui pointe à l’avant-dernière place du championnat constructeur devant Kick Sauber. L’équipe de Pierre Gasly ne parvient pas à trouver les solutions et s’est donc lancée dans un partenariat avec Mercedes pour tenter de redresser la barre. Mais pour Williams, cette association ne sauvera pas Alpine.

F1 - Alpine : Pierre Gasly annonce «quelque chose de différent» https://t.co/rrsQZIxvFd pic.twitter.com/Y6wwPUFouz — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

«Alpine est toujours sur une tendance à la baisse»

« Je vois un point d’interrogation avec Alpine. Même s’ils achètent des moteurs à Mercedes, ils seront loin derrière. Nous travaillons avec Mercedes depuis 2014 et nous sommes déjà au milieu du projet 2026 avec eux. On ne peut pas simplement installer un moteur à l’arrière et espérer que cela fonctionne. Alpine est toujours sur une tendance à la baisse. Il faut d’abord y mettre un terme avant d’entamer le redressement » a ainsi confié James Vowles, patron de Williams, dans des propos rapportés par F1i.

Gasly espère «deux excellents résultats pour l’équipe» aux Etats-Unis

Pierre Gasly, lui, essaye de se montrer optimiste à l’approche du Grand Prix des Etats-Unis. « Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de retourner à Austin et au Texas pour le Grand Prix des États-Unis. Le Circuit des Amériques accueille l’un des meilleurs événements de l’année et les fans américains sont de plus en plus nombreux à suivre la Formule 1. La piste est exigeante, mais elle est fluide et peut être incroyablement gratifiante, comme nous l’avons constaté l’an passé avec notre septième place au Sprint et notre sixième position à l’arrivée du Grand Prix. [...] J’espère que nous pourrons commencer cette triplette avec deux excellents résultats pour l’équipe afin de lancer les deux derniers mois de la saison de manière idéale » a lancé le pilote d’Alpine. À suivre...