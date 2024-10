F1 - Alpine : Pierre Gasly annonce «quelque chose de différent»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté cette saison, Pierre Gasly espère tout de même finir la saison en beauté avec Alpine. Le pilote français reconnaît d'ailleurs que compte tenu des performances de sa monoplace, l'équipe est obligée de tenter des choses différentes afin de réussir à rivaliser avec la concurrence. Mais Gasly reste très motivé, notamment pour le retour à Austin.

Depuis le début de la saison, Alpine est en grande difficulté et prépare déjà l'avenir. C'est la raison pour laquelle Jack Doohan a été choisi pour remplacer Esteban Ocon à partir de la saison prochaine, tandis que l'écurie française a décidé d'opter pour un moteur Mercedes à partir de 2026. En attendant, Alpine est contrainte de tenter des choses différentes comme l'explique Pierre Gasly.

F1 - GP d’Azerbaïdjan : Fiasco pour Ocon et Gasly, Alpine déballe tout https://t.co/KMZvEopH2v pic.twitter.com/D9z2594vV1 — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

«Nous n’étions pas compétitifs et cela nous a poussés à essayer quelque chose de différent»

« C’était très agréable d’avoir une petite pause après Singapour, un rendez-vous qui a été un défi pour toute l’équipe. Nous n’étions pas compétitifs et cela nous a poussés à essayer quelque chose de différent avec la stratégie, notamment en perturbant les voitures autour de nous pour aider Esteban. Cela n’a malheureusement pas eu l’effet escompté. Nous nous attendions probablement à être plus performants à Singapour qu’à Monza et Bakou, mais nous n’avons pas pu nous battre pour les points. Il y a donc beaucoup à faire sur les six dernières courses. Ces trois semaines nous ont donné du temps pour nous détendre et remettre les compteurs à zéro tout en travaillant en profondeur avant Austin pour lancer l’avant-dernière triplette de l’année »

«Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de retourner à Austin»

« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de retourner à Austin et au Texas pour le Grand Prix des États-Unis. Le Circuit des Amériques accueille l’un des meilleurs événements de l’année et les fans américains sont de plus en plus nombreux à suivre la Formule 1. La piste est exigeante, mais elle est fluide et peut être incroyablement gratifiante, comme nous l’avons constaté l’an passé avec notre septième place au Sprint et notre sixième position à l’arrivée du Grand Prix. Je suis allé à Enstone durant la courte trêve pour me préparer sur le simulateur, car nous devrons vraiment être dans le rythme d’entrée de jeu comme il s’agit à nouveau d’un week-end sprint. J’espère que nous pourrons commencer cette triplette avec deux excellents résultats pour l’équipe afin de lancer les deux derniers mois de la saison de manière idéale. Il y a beaucoup d’enjeux et nous avons l’intention de nous battre pour un meilleur rang au championnat »