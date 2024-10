F1 - Red Bull : Le scandale qui a plombé Verstappen !

Pierrick Levallet

Après avoir bien démarré la saison 2024, Max Verstappen a rencontré de grosses difficultés avec sa voiture. Red Bull ne parvient toujours pas à trouver la solution pour régler les problèmes de la monoplace du Néerlandais. Il faut dire que l’écurie autrichienne a également été frappée par un scandale qui n’a pas arrangé les choses.

Champion du monde en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen semblait bien parti pour rafler une quatrième couronne consécutive. Le Néerlandais avait parfaitement démarré la saison 2024. Mais depuis quelques mois maintenant, le pilote de 27 ans n’y arrive plus. Max Verstappen n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Red Bull ne parvient pas à trouver la solution pour régler les problèmes avec la voiture du triple champion du monde en titre. Helmut Marko indique néanmoins que le scandale autour de Christian Horner n’a pas arrangé les choses.

«L’histoire avec Horner n’a certainement pas aidé»

« 2024 a tout de même démarré avec beaucoup de succès. Entre-temps, il y a eu des turbulences autour de Christian Horner. [...] Dietrich Mateschitz a été remplacé par Horner, ce qui a beaucoup changé la structure. Horner vient d’endosser plusieurs rôles, mais lorsqu’une personnalité aussi exceptionnelle disparaît, il y a un grand changement dans l’ensemble. L’histoire avec Horner n’a certainement pas aidé. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions travailler ensemble. Pour obtenir une voiture gagnante et garder Max » a ainsi expliqué le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

Le patron de Red Bull a été au coeur d'un scandale sexuel

Pour rappel, Christian Horner a été visé par une enquête interne pour comportements inappropriés envers une de ses collaboratrices. Le directeur de Red Bull était notamment accusé de « messages à connotation sexuelle » ainsi que des « comportements sexuels transgressifs » envers cette employée. L’Anglais aurait également proposé la belle somme de 760 000€ pour étouffer l’affaire. Christian Horner avait été innocenté, mais la polémique a été relancée après un mail anonyme envoyé à différents journalistes spécialisés dans la F1 et aux patrons des écuries de la discipline. Différentes captures d’écran de discussion WhatsApp, photos et vidéos de Christian Horner étaient en pièce jointe. L’affaire semble s’être tassée depuis, mais elle n’aurait pas aidé Red Bull à confectionner la meilleure des voitures pour Max Verstappen.