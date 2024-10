F1 : Il quitte Red Bull, Alonso s’emballe !

Jean de Teyssière

Cette année, Red Bull ne vit pas forcément les meilleurs moments de son histoire. Entre les affaires de son directeur, Christian Horner et les mauvais résultats sportifs depuis huit Grand Prix, rien ne va plus pour Red Bull. Il faut aussi ajouter le départ de l’ingénieur star de l’écurie autrichienne, Adrian Newey. Sachant qu’il allait quitter Red Bull, Fernando Alonso avoue l’avoir contacté pour le convaincre de rejoindre Aston Martin…

Adrian Newey ne sera plus un salarié de Red Bull la saison prochaine. L’ingénieur aux plus 200 victoires en Formule 1 rejoindra Aston Martin à compter du 1er mars 2025 et s’attèlera à faire passer l’écurie britannique dans une nouvelle ère, surtout avec la nouvelle réglementation qui débutera en 2026.

«J’ai fini par contacter Adrian»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Fernando Alonso se souvient du moment où il a appris qu’Adrian Newey allait quitter Red Bull : « Quand il a décidé de quitter son écurie, j'espérais qu'Adrian nous rejoindrait. Au début, on rêve que ça puisse être une possibilité. Il y a eu quelques rumeurs avec différentes écuries et j'ai demandé à Lawrence [Stroll], à Martin Whitmarsh, et à plusieurs personnes dans l'équipe si nous avions contacté Adrian. J'ai même fini par le contacter. J'ai son numéro et je lui ai envoyé un message : ‘Quelle surprise ! Si jamais tu aimerais relever un nouveau défi, j'adorerais travailler avec toi un jour’. »

«Très heureux et fier qu’il veuille travailler avec nous»

« J'ai alors découvert qu'Adrian et Lawrence étaient en contact. Lawrence m'a tenu au courant des négociations. Quand Adrian a décidé de nous rejoindre, j'étais très heureux mais aussi très fier qu'il veuille travailler avec nous et qu'il croie en notre projet, poursuit le double champion du monde. Ça montre aussi ce que Lawrence peut faire, car lui seul peut faire certaines choses. Sa passion pour le sport automobile et sa vision pour Aston Martin sont sans limites. Je n'ai jamais rien vu de tel, quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi passionné. C'est une source d'inspiration pour tous les membres de l'équipe. C'est un privilège de travailler avec lui. Pour moi, c'est une opportunité incroyable parce que piloter une F1 d'Adrian est quelque chose de très particulier, mais aussi parce que lorsque l'on travaille avec des gens de son calibre, c'est extrêmement gratifiant. »