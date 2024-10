F1 : Remplacer Alonso ? Verstappen se fait interpeller !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps, rien ne va plus vraiment chez Red Bull. L’écurie autrichienne n’est plus l’équipe dominatrice de la F1, et cela se ressent dans les résultats de Max Verstappen. Le Néerlandais n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier et n’est donc toujours pas assuré de remporter son quatrième titre de champion du monde. Si la situation ne s’arrange pas rapidement, le pilote de 27 ans pourrait reconsidérer son avenir chez Red Bull. Juan Pablo Montoya l’a alors interpellé pour sa potentielle prochaine équipe.

«Plus il sera performant, plus il gagnera de l’argent à long terme»

« Fernando n’est pas une option à long terme. L’arrivée de Verstappen propulserait Aston Martin sur les devants de la scène. Parce qu’alors c’est un projet à long terme. Vous avez l’un des meilleurs pilotes au monde, si ce n’est le meilleur, le meilleur pilote actuel du championnat. Plus il sera performant, plus il gagnera de l’argent à long terme. Parce que l’entreprise vaudra encore plus cher » a confié l’ancien pilote de F1, passé chez Williams et McLaren, dans des propos rapportés par F1 Only.

Mercedes «ne flirte pas» avec Verstappen

Max Verstappen a également été annoncé du côté de Mercedes si jamais il venait à quitter Red Bull. « Je pense que je l'ai déjà exprimé, et nous avons un point de vue similaire également du côté de Max, on doit faire confiance à ses pilotes ou à son équipe. On doit leur donner le maximum de soutien possible pour qu'ils réussissent. Et ce n'est que si les choses tournent vraiment mal que l'on envisagera d'autres opportunités. Pour moi, c'est comme flirter à l'extérieur alors que l'on est engagé dans une relation. Ça ne marche pas, je ne flirte pas à l'extérieur » avait néanmoins fait savoir Toto Wolff il y a quelques jours. Reste maintenant à voir ce que Max Verstappen décidera de faire de son avenir.